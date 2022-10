यस फर्स्ट एक्सक्लूसिव क्रेडिट कार्ड (YES FIRST Exclusive Credit Card) के जरिए अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन पर 1.75 फीसदी फॉरेक्स मार्कअप फी है. कार्डधारकों को कॉम्प्लिमेंट्री प्रायोरिटी पास मेंबरशिप के तहत 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और प्राइमरी और एड-ऑन कार्डहोल्डर्स के लिए प्रति तिमाही 3 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिलते हैं. इस कार्ड की एनुअल फी 999 रुपये है. (फोटो साभार- YES Bank)