मशहूर कंपनियों के लोगो में छिपे होते हैं बड़े 'सीक्रेट'! जानिए इनका मतलब, क्यों होते हैं सबसे अलग?

इसी तरह Dell का Logo है बेहद खास. अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पाएंगे कि लोगो में E तिरछा बना हुआ है. ये बस डिजाइन के लिए नहीं बनाया गया है. कंपनी के विकास के शुरुआती दिनों के दौरान, संस्थापक ने कहा था turn the world on its ear. E इसी अप्रोच को दर्शाता है.