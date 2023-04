Home / Photo Gallery / business / most expensive shoes in the world cost millions expensive potato costs 50000 rs per kg yac ...

अरबों रुपये का जूता, 50 हजार रुपये किलो आलू, दुनिया की 6 महंगी चीजें, जिनके दाम सुनकर रह जाएंगे हैरान

Most Expensive In The World: दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल वो ही लोग कर सकते हैं जिनके पास बेशुमार यानी अंधा पैसा हो. इनकी कीमत आम आदमी को दिमाग हिला देती हैं. कोई आलू हजारों रुपये किलो मिलता है, तो जूते-सैंडिल की कीमत भी सैंकड़ों करोड़ रुपये है.

01 दुनिया की कुछ चीजें अपने गुणों के कारण महंगी हैं, तो कुछ लोगों के शौक के कारण. आज हम आपको जिन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, उनका रेट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये इतनी महंगी क्‍यों है. (Image : Canva)

02 मून स्टार शूज (Moon Star Shoes) दुनिया का सबसे महंगा जूता है और इसकी कीमत 163 करोड़ रुपये है. इस सोने से बने और हीरे जड़े इस बेशकीमती जूते की डिलीवरी हैलीकॉप्‍टर से हुई थी. इस जूते को बनाने में उल्‍कापिंड के मेटिरियल का इस्‍तेमाल किया गया है. इस सैंडल को एंटोनियों वियत्री ने 2017 में बनाया है. 30 कैरेट के हीरे (Diomond) लगे हैं. जूते की गगनचुंबी आकार की हील सोने से बनी है और इसका वैंप हीरे से ढकी है (Image : The SHOE PLACE SA/facebook)

03 फ्रांस में पैदा होने वाला ले बोनोटे (Le Bonnotte Price) आलू की कीमत सोने और चांदी के भाव को टक्‍कर देती है. 1 किलो आलू की कीमत में पूरे महीने का राशन बड़ी आसानी से आ सकता है. ले बोनोटे (Le Bonnotte) आलू का भाव 50,000 रुपये किलोग्राम है. (image : @franceintheus/twitter)

04 गधी का दूध सबसे महंगा दूध है. अमेरिका और यूरोप में इसकी काफी ज्यादा डिमांड है. यहां एक लीटर गधी के दूध की कीमत 160 डॉलर तक है. यानी करीब 13 हजार रुपये में यहां एक लीटर दूध मिलता है.

05 हिस्‍ट्री सुप्रीम यॉट दुनिया की सबसे महंगी नाव है. इसकी कीमत 4.5 बिलियन डॉलर है. इसमें प्‍लेटिनम और सोना लगा हुआ है. (Image : @Maritimedigest1/twitter)

06 दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ एंटीमेटर यानी प्रति पदार्थ है. नासा के मुताबिक इसके एक ग्राम की कीमत करीब 90 ट्रिलियन डॉलर (करीब 63 लाख अरब रुपए) है. एंटीमेटर को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है और इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष से जुड़े कामों में होता है. वैज्ञानिक अभी तक 1 ग्राम एंटीमीटर नहीं ना पाएं हैं.