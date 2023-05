Home / Photo Gallery / business / how to book entire coach in train know irctc ftr services booking rules and process

शादी-ब्याह या घूमने-फिरने के लिए कैसे बुक करें ट्रेन, क्या है प्रोसेस, जानिए कितना लगता है किराया?

How to Book Entire Coach in Train : बस और कार की तरह आप बारात व अन्य यात्राओं के लिए पूरी ट्रेन या कुछ कोच को भी बुक करा सकते हैं. भारतीय रेलवे एक खास सर्विस के तहत इस तरह की बुकिंग की इजाजत देता है. अगर आप भी इस सेवा का फायदा उठाना चाहते हैं तो जान लीजिए पूरा प्रोसेस

01 शादी-ब्याह या घूमने-फिरने के लिए अक्सर लोग निजी वाहन बुक कराते हैं. छोटी दूरी की यात्रा के लिए तो यह सुविधाजनक है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए यह इतना आसान नहीं है. ऐसे में ट्रेन से यात्रा करना ज्यादा सुविधाजनक है. आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रेनों से बारात और तीर्थ यात्रा जैसे टूर कराए जाते हैं.

02 आप चाहें तो खुद भी बारात या घूमने-फिरने के लिए रेल का एक कोच या पूरी ट्रेन बुक करा सकते हैं. हालांकि, बुकिंग कैसे होती है इस बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है. आमतौर पर ट्रेन टिकट बुक कराने के लिए लोग रेलवे टिकट काउंटर या IRCTC की वेबसाइट पर जाते हैं लेकिन शादी और पर्यटन से जुड़ी यात्रा को लेकर ट्रेन कोच की बुकिंग को लेकर एक अलग प्रोसेस है.

03 भारतीय रेलवे केटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) द्वारा प्रदान की जाने वाली फुल टैरिफ रेट (FTR) सर्विस के माध्यम से पूरी ट्रेनों या कोच की बुकिंग संभव है. हालांकि, इस तरह की बल्क बुकिंग ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता और कुछ सीमाओं के अधीन है.

04 अधिकतम 18 डिब्बे की ट्रेन या एक कोच को बुक कराने के लिए आपको www.tfr.irctct.co.in पर विजिट करना होगा. यहां बुकिंग के लिए FTR Service को चुनना होगा. यहां पार्टी को भारतीय रेलवे को यात्रा विवरण जैसे दिनांक, समय, दिन, यात्रियों की संख्या, रूट और डेस्टिनेशन आदि की जानकारी देनी होगी.

05 इस विवरण के सत्यापन के बाद रेलवे पार्टी को एक रेफरेंस नंबर और भुगतान की जाने वाली राशि की डिटेल प्राप्त होगी. इसके अनुसार यात्रियों को FTR नंबर पाने के लिए जरूरी राशि का भुगतान करना होगा, 6 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए. आप चाहें तो इस पूरी प्रक्रिया को ऑफलाइन तरीके से भी पूरा कर सकते हैं. इसके लिए आपको स्टेशन पर नियंत्रण अधिकारी/मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक से संपर्क करना होगा.

06 FTR Service सर्विस के तहत बुकिंग यात्रा की तारीख से 6 महीने से 30 दिन पहले के बीच होती है. इसके लिए प्रति कोच 50,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है. एक पार्टी ट्रेन में FTR पर अधिकतम 2 कोच बुक कर सकती है. इस सर्विस में प्रति यात्री किराया राउंड ट्रिप के फॉर्मूला के साथ संबंधित क्लास के हिसाब से लगता है.

07 वहीं, FTR ट्रेन में न्यूनतम 18 कोच होंगे और पार्टी को पूरी ट्रेन की बुकिंग के लिए 9 लाख रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा. एफटीआर ट्रेन में 2 एसएलआर कोच/जनरेटर कार (जैसा भी मामला हो) सहित अधिकतम 24 कोच अनिवार्य रूप से बुक किए जा सकते हैं. (Image : @IndiaTales7/twitter)