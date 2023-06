03

Certificate in Web Development Course: सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए वेब डेवलपमेंट की जानकारी होना जरूरी है (Software Engineering Course). अगर आप इस क्षेत्र में अपने 4 साल इन्वेस्ट करने वाले हैं तो बेहतर रहेगा कि एक सर्टिफिकेट कोर्स करके उसके बेसिक्स क्लियर कर लें. सर्टिफिकेट इन वेब डेवलपमेंट कोर्स के सिलेबस में HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट जैसी वेब डेवलपिंग टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाता है (Web Development Course Syllabus).