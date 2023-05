Career Tips: 12वीं के बाद करें ये कोर्स, बनेंगे टेक्नोलॉजी के मास्टर, लग जाएगी नौकरियों की लाइन

03

B.E. Courses List: बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी 4 साल का अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है. बीटेक की तरह बीई की डिग्री भी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जैसी अलग-अलग इंजीनियरिंग विषयों में ली जा सकती है. IIT, NIT, BITS और DTU से इस कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं (Difference between BTech and BE). बीटेक एक स्किल बेस्ड कोर्स है, जबकि बी.ई. ज्ञान पर आधारित होता है.