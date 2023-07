Home / Photo Gallery / career / google generative ai courses list best courses after 12th science great learning chatgpt p ...

AI Courses: अब इसी का है जमाना! हिट रहेंगे AI कोर्स, लाखों में होगी कमाई, नौकरियों की लगेगी लाइन

Best Courses After 12th Science: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी जिंदगी में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है. आने वाले कुछ सालों में कई क्षेत्रों में एआई का बोलबाला बढ़ जाएगा (AI Courses). ऐसे में अब 12वीं के बाद ट्रडिशनल इंजीनियरिंग कोर्सेस करने के बजाय एआई से जुड़े कोर्स की पढ़ाई करने पर फोकस करना बेहतर रहेगा (Prompt Engineering Course).

01 Google Generative AI Courses: शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बदलाव आ रहे हैं. यहां बात सिर्फ नई शिक्षा नीति 2020 की नहीं है, बल्कि अब ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन में नए कोर्स भी इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं (Prompt Engineering Course). साइंस स्ट्रीम से 12वीं बोर्ड परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट्स अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से जुड़े कोर्स (AI Courses) की पढ़ाई कर सकते हैं.

02 AI Courses Qualification: एआई कोर्स की पढ़ाई करने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, लीनियर अल्जेब्रा और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक जानकारी होना जरूरी है. बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, बीएससी आईटी, एमएससी आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर से लेकर आर्किटेक्ट और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स तक कोई भी एआई कोर्स कर सकता है.

03 AI Courses List: एआई में ये कोर्सेस मुख्य तौर पर किए जा सकते हैं- पीजी प्रोग्राम इन मशीन लर्निंग एंड एआई (Machine Learning Courses), फाउंडेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, फुल स्टैक मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग.

04 Engineering Institutes in India: एआई कोर्स ऑनलाइन व ऑफलाइन, किसी भी मोड में किए जा सकते हैं. IIT खड़गपुर, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, मद्रास, गुवाहाटी, रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिट्स पिलानी, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स (सीएआईआर) बेंगलुरु, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आदि प्रमुख संस्थान हैं.

05 Machine Learning Course: एआई कोर्स की तरह मशीन लर्निंग कोर्स भी काफी लोकप्रिय हो रहा है. गूगल एआई कोर्स करने से पहले मशीन लर्निंग कोर्स करने का सुझाव दिया जाता है (Google AI Course Syllabus). मशीन लर्निंग कोर्स से एआई के बेसिक्स को अच्छी तरह से समझा जा सकता है (Machine Learning Advanced Projects). मशीन लर्निंग का एडवांस कोर्स करियर के लिए बेहतरीन माना जाता है.