क्या मैं 12वीं के बाद क्रिकेटर बन सकता हूं ? जानिए कैसे, क्या है प्रोसेस

How to became Cricketer: क्रिकेटर बनने के लिए स्कूल की टीम में खेलने से ही शुरुआत करनी होगी. इसके बाद आगे नियमों के मुताबिक, जिस-जिस अकादमी में खेलना बताया गया है, उसमें चुने जाएंगे. फिर बतौर क्रिकेटर खेल सकेंगे.

01 How to became Cricketer: ऑफिशियली क्रिकेट सीखने के लिए देश में बहुत सी क्रिकेट अकादमी है. सभी में दाखिले की उम्र और क्राइटेरिया अलग है. इन्हीं में से एक National Cricket Academy (NCA) है. इसकी स्थापना साल 2000 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) की ओर से की गई थी. ये बैंग्लोर में स्थित है. ऐसे कई संगठन और स्कूल हैं जो बेहतर स्तर की ट्रेनिंग व सुविधाएं प्रदान देते हैं. अकादमी एक युवा किशोर को ट्रेनिंग देकर पूर्ण रूप से खिलाड़ी बनाती हैं. (प्रतिकात्मक तस्वीर)

02 पूरी अकादमी में नई फंक्शनिंग और मशीनरी है. भारतीय राष्ट्रीय टीम भी यहां ट्रेनिंग लेती है. यहां पर जॉइन करना अपने आप में बेहद मुश्किल टास्क है. इसके लिए सबसे पहले कैंडिडेट को अपने स्कूल की क्रिकेट टीम में ही शामिल होना होगा. इसके बाद स्कूल टीम और अकादमी लेवल पर खेलना होगा. (प्रतिकात्मक तस्वीर)

03 फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कैंप्स में खेलना होगा. जिसमें U-15, 17, 19, 23, OPEN शामिल है. इन सभी को पार कर स्टेट लेवल पर खेलने लिए प्रमोशन होता है. इसके बाद NCA में खेलने के लिए कॉल आती है. इसके बाद स्टेट कैंप्स के लिए चुने जाते हैं. फिर कैंडिडेट्स अपनी श्रेणी के मुताबिक नेशनल लेवल पर टॉप 15 में चुने जाते हैं. इसके बाद जोनल लेवल पर खेलते हैं. (AP Photo/Ricardo Mazalan, प्रतिकात्मक तस्वीर)

04 जोनल अकादमी अलग अलग टूर्नामेंट में खेलने के लिए ट्रेनिंग देती है. ये ट्रेनिंग कैंडिडेट के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है. क्रिकेटर बनने के लिए छोटी उम्र से ही खेलना शुरू करना होगा. इसके लिए स्टूडेंट को स्कूल टाइम से ही खेलना शुरू करना होगा.