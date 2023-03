how to became govt teacher in bihar: बिहार में माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक (secondary and senior secondary) स्तर पर शिक्षक बनने के लिए बिहार टीईटी परीक्षा क्वालीफाई करनी होती है. बिहार टीईटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया (पात्रता मानदंड) आयु सीमा और शैक्षिक योग्यता हैं. जनरल कैटेगिरी के (पुरुष) की उम्र 37 साल तय की गई है. जनरल (महिला) के लिए 40 साल. ओबीसी (पुरुष और महिला) के लिए 40 साल. एससी/एसटी (पुरुष और महिला) के लिए 42 साल अधिकतम उम्र है.