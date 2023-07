Home / Photo Gallery / career / how to become ias officer after 12th board exam upsc exam eligibility criteria age qualifi ...

Sarkari Naukri: सिर्फ यही लोग बन सकते हैं IAS, क्या आपमें है योग्यता? फटाफट नोट करें काम की बात

How to become IAS Officer: हर साल लाखों युवा अपनी आंखों में सरकारी नौकरी का सपना संजोते हैं. इसके लिए वह कई परीक्षाएं देते हैं. ज्यादातर उम्मीदवार उसमें आईएएस परीक्षा को सबसे टॉप पर रखते हैं (UPSC Exam). आईएएस ऑफिसर बनना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं. आप चाहें तो 12वीं पास करते ही इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं.

01 How to become IAS Officer: सरकारी नौकरी के बहुत फायदे होते हैं. इसीलिए हर साल बड़ी संख्या में उम्मीदवार इसकी तैयारी करते हैं. संघ लोक सेवा आयोग देश सरकारी नौकरी के लिए देश की सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित करवाता है, यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा. इसे दुनिया की तीसरी सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है. ज्यादातर उम्मीदवार 12वीं बोर्ड परीक्षा खत्म होते ही यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर देते हैं, वहीं कुछ ग्रेजुएट होने का इंतजार करते हैं.

02 UPSC Exam Eligibility Criteria: यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कुछ खास योग्यता तय की गई है. उम्मीदवार की मिनिमम आयु 21 साल और अधिकतम 32 साल होनी चाहिए. सरकारी नियमों के मुताबिक रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को आयु सीमा में छूट दी जाती है और उन्हें अटेंप्ट्स भी ज्यादा मिलते हैं. आईएएस परीक्षा देने के लिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है.

03 UPSC Exam Education Qualification: ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वह भी यूपीएससी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. इसके लिए किसी खास स्ट्रीम की भी कोई बाध्यता नहीं है. आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी बैकग्राउंड के उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा दे सकते हैं (UPSC Civil Services Exam). आप चाहें तो इसकी तैयारी के लिए कोचिंग जॉइन कर सकते हैं या सेल्फ स्टडी व सेल्फ नोट्स से भी पढ़ाई कर सकते हैं.