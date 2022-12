आखिर ऐसा क्या काम करते हैं IIT स्टूडेंट्स जिसके लिए करोड़ों में मिलती है सैलरी

iit करने वाले स्टूडेंट्स अगर कंप्यूटर साइंस और IT से ग्रेजुएट होते हैं तो वे IT फर्म में काम करते हैं. यदि स्टूडेंट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट होते हैं तो मैन्यूफैक्चरिंग फर्म में काम करते हैं. इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स Coding, Designing & Testing Programmes और Computer Applications के लिए काम करते हैं. IT मैनेजर बनने के बाद वे कंप्यूटर से जुड़े एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस तैयार करते हैं.