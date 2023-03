Home / Photo Gallery / career / ips navjot simi salary dehri on sone acp name bihar police officer ips ranks and salary

IPS Navjot Simi Salary: IPS नवजोत सिमी कितना कमाती हैं? ड्राइवर, गाड़ी के साथ मिलती हैं ये सुविधाएं

IPS Navjot Simi Salary, IPS Salary In India: भारतीय पुलिस सेवा में ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी परीक्षा देना जरूरी होता है. बिहार के रोहतास जिले में स्थित डेहरी ऑन सोन में एसीपी के पद पर कार्यरत आईपीएस नवजोत सिमी काफी चर्चित हैं (Dehri On Sone ACP Name). वह सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं. जानिए आईपीएस नवजोत सिमी एक महीने में कितना कमाती हैं.

01 IPS Navjot Simi Current Posting: पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली नवजोत सिमी बिहार कैडर की आईपीएस ऑफिसर हैं. इन दिनों वह बिहार के रोहतास जिले में स्थित डेहरी ऑन सोन में एसीपी के पद पर कार्यरत हैं (Dehri On Sone ACP Name). वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने पर्सनल और प्रोफेशनल अपडेट्स शेयर करती रहती हैं. उनके पति तुषार सिंगला एक आईएएस ऑफिसर हैं.

02 IPS Navjot Simi Salary: आईपीएस नवजोत सिमी ने बाबा जसवंत सिंह डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर से बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री हासिल की है. साल 2017 में यूपीएससी परीक्षा के अपने दूसरे प्रयास में डॉ. नवजोत सिमी ने 735वीं रैंक हासिल की थी (IPS Navjot Simi Rank). उन्हें 7वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी दी जाती है (7th Pay Commission). आईपीएस सैलरी डेटा के मुताबिक, मौजूदा समय में उन ...

03 IPS Navjot Simi Biography: आईपीएस ऑफिसर होने के नाते डॉ. नवजोत सिमी को अच्छी सैलरी के अलावा भी कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं. उन्हें महंगाई भत्ता (Dearness Allowance), यात्रा भत्ता (Travel Allowance), घर या हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance), गाड़ी, ड्राइवर, चपरासी, घरेलू नौकर, निजी सहायक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम के तहत सेवाएं (CGHS Medical Facility), ग्रैच्युटी, पीएफ, लीव एन ...