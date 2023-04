Rajeev Motwani: गूगल बनाने में इस भारतीय IITian का रहा अहम रोल

04

राजीव मोटवानी को brain behind the creation of Google कहा जाता है. वह Google के संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज के शुरुआती "अनौपचारिक गुरु" (“unofficial mentor”) थे. राजीव मोटवानी ने ब्रिन और पेज की तब मदद की जब बुनियादी पेज रैंकिंग एल्गोरिदम लागू किए गए. उन्होंने Google के संस्थापकों की भी तब मदद की जब वे उद्यम पूंजीपतियों ( venture capitalists) की तलाश कर रहे थे.