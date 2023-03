Success Story: बीटेक करके बेच रही हैं पानीपूरी, बुलेट के पीछे लगाती हैं स्टॉल, हेल्थ का रखती हैं ख्याल

How to do Business: पश्चिमी दिल्ली में तापसी के 4 स्टॉल लगते हैं. अपने इस बिजनेस से उन्हें लगभग 50-60 प्रतिशत प्रॉफिट हो रहा है. अगले कुछ सालों में वह इसे और आगे बढ़ाना चाहती हैं. वह भारतीयों को कम बजट में हेल्दी स्नैक ऑप्शंस उपलब्ध करवाना चाहती हैं. इसके लिए उन्हें जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, वह करने के लिए तैयार हैं. ये अपनी पूरियां एयर फ्रायर में फ्राई करती हैं (Air Fried Puri). इससे उनमें तेल नहीं होता है. तापसी उपाध्याय हेल्थ और टेस्ट में बैलेंस बनाने का बेहतरीन काम कर रही हैं.