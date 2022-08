Success Story: IIIT से पास आउट हैं गरिमा अग्रवाल, IAS बनने से पहले जर्मनी में की नौकरी

IAS Garima Agrawal UPSC Rank: आईएएस गरिमा अग्रवाल ने यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) के पहले अटेंप्ट में 240वीं रैंक हासिल की थी. उस समय उन्हें आईपीएस रैंक ऑफर की गई थी (Woman IPS Officer). लेकिन उनका लक्ष्य आईएएस बनना ही था (How to become IAS). इसलिए उन्होंने फिर से तैयारी की और सेकंड अटेंप्ट में 40वीं रैंक हासिल कर आईएएस ऑफिसर (IAS Officer) बन गईं.