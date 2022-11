Success Story: हिंदी मीडियम से पढ़ाई, अमेरिका में नौकरी, ऐसे SDM बनीं अपूर्वा यादव

SDM Apoorva Yadav Biography: हर कोई प्रतियोगी परीक्षा (Competitive Exam) के पहले ही प्रयास में सफल नहीं हो जाता है. कुछ लोगों को इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है. उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर मैनपुरी की रहने वाली अपूर्वा यादव तीन बार यूपी पीसीएस परीक्षा (UP PCS Exam) में असफल हो गई थीं. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार चौथे प्रयास में एसडीएम बनकर सफलता के झंडे गाड़ दिए (First Female SDM Of Mainpuri).