Success Story: बुरे दौर में हुई रंगों से दोस्ती, घर से शुरू किया काम, इंटरनेशनल ब्रांड का है सपना

Home Decor Items: रंगसाजी क्रिएशंस आपके घर को आपके ही अहसासों से सजाता है. जैसे हम कोई पुरानी एलबम देखते हैं और हमारे सामने यादों का कारवां चलने लगता है. रंगसाजी क्रिएशंस सुकून वाली उस जगह यानी घर के कोनों को ही उन्हीं अहसासों का एलबम बना देता है. उनकी टैगलाइ है- You think. We create. जैसे डेकोर के लिहाज़ से सबसे नज़रअंदाज़ की जाने वाली जगह किचन होती है. लेकिन एकता अपने प्रोडक्ट्स के ज़रिए घर के उस सबसे अहम हिस्से को भी ख़ूबसूरत बनाती हैं. उनके पास नेमप्लेट, वॉल हैंगिंग, फ्रिज मैग्नेट, कोस्टर, ट्रे, प्लांटर बोर्ड, वेडिंग और एनिवर्सरी गिफ्ट्स, पेट डेकोर, किड्स डेकोर जैसे तमाम प्रोडक्ट्स हैं. रंगसाजी ईकोफ्रेंडली बिजनेस है. उनकी कोशिश होती है कि हर ऑर्डर में उनकी पसंद कम और क्लाइंट का व्यक्तित्व ज्यादा झलके.