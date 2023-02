Success Story: सोशल मीडिया को बनाया कमाई का जरिया, आप भी करेंगे इनके हुनर की तारीफ

Aanchal Aggarwal Biography: गुजरात के सूरत की रहने वाली आंचल अग्रवाल सिर्फ 27 साल की हैं. सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने के बजाय वे इसके जरिए अच्छी-खासी कमाई कर रही हैं (How to Earn Money From Instagram). अपने सोशल मीडिया पेज 'Handmade Gifting' के जरिए वे न सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी दर्शा रही हैं, बल्कि लोगों को उनकी भावनाएं दूसरों तक पहुंचाने का एक शानदार मीडियम भी दे रही हैं.