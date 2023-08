06

ट्विंकल खन्ना लेखिका, columnist, इंटीरियर डिजाइनर, फिल्म निर्माता और पूर्व फिल्म अभिनेत्री हैं. ट्विंकल खन्ना मुंबई में जन्मीं. पंचगनी के New Era High School और Narsee Monjee College of Commerce and Economics से पढ़ीं. 12वीं के बाद वे चारटर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी, लेकिन फिर फिल्म इंडस्ट्री जॉइन की. 2015 में नॉन-फिक्शन किताब "Mrs Funnybones" लिखी. दूसरी किताब “The Legend of Lakshmi Prasad” लिखी. पहला नोवल 'Pyjamas Are Forgiving' 2018 में लिखा. ट्विंकल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के Goldsmiths कॉलेज से मास्टर ऑफ आर्ट्स कर रही हैं.