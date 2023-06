टॉप 5 मेडिकल कॉलेज: AIIMS टॉप पर, MBBS की फीस मात्र 1600, जानें अन्य की फीस

02

पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (Post Graduate Institute of Medical Education and Research) ने देश के टॉप मेडिकल संस्थानों में दूसरे नंबर पर जगह बनाई है. ये संस्थान पोस्ट ग्रेजएट कोर्स कराता है. यहां पर MS कोर्स की फीस 3 साल के लिए INR 7.11 K से शुरू है. M.Ch. कोर्सेज की फीस तीम साल के लिए 7.33 K से शुरू है. FNB (Fellow of National Board) की फीस 1 साल के लिए INR 10.12 K तक है.