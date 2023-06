NDA EXAM: यूपीएससी एनडीए की परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं सवाल

06

Maths और GAT के सिलेबस में ये टॉपिक्स आते हैं. मैथ्स- Algebra, Matrices And Determinants, Trigonometry, Analytical Geometry Of Two And Three Dimensions, Differential Calculus, Integral Calculus And Differential Equations, Vector Algebra, Statistics And Probability etc. (file photo- सांकेतिक, परीक्षा)