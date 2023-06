03

DANICS Services: दानिक्स सर्विस भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए फीडर सेवा के तौर पर काम करती है. DANICS का फुल फॉर्म दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा व नगर हवेली सिविल सर्विस है (Delhi, Andaman & Nicobar, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Civil) Services). इस विभाग के अधिकारी दिल्ली व अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक कामों के लिए जिम्मेदार होते हैं.