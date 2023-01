Weird Courses: क्या आपने डेटिंग का कोर्स किया है? 5 अजब-गजब कोर्स कर देंगे हैरान

The Art Of Walking Course: अगर हम आपसे कहें कि आज-कल चलने का भी कोर्स करवाया जाने लगा है तो शायद आप चौंक जाएंगे. लेकिन यह है बिल्कुल सच! अमेरिका के केंटकी में स्थित सेंटर कॉलेज में The Art of Walking नाम का कोर्स है. इसमें स्टूडेंट्स को सही ढंग से चलने की ट्रेनिंग दी जाती है. कोर्स के दौरान स्टूडेंट्स हर सुबह Being and Time नाम की किताब पर चर्चा करते हैं. इस किताब में व्यवहार, भाषा, समय और मौत का जिक्र है. इसके बाद दोपहर में सेंट्रल केंटकी में चलने की प्रैक्टिस की जाती है.