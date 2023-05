कौन से डॉक्टर बिना दवा खिलाएं करते हैं इलाज, इनके लिए क्या करनी होती है पढ़ाई

05

4 -एक्यूपंक्चर- ये डॉक्टर बिना भी बिना दवा के इलाज करते हैं. इस पद पर काम करने के लिए bachelor’s in Acupuncture करना होगा. ग्रेजुएशन के बाद इसमें मास्टर्स भी करना जरूरी माना जाता है. एक्यूपंक्चर में एसोसिएट डिग्री, एक्यूपंक्चर के स्नातक (Bachelor of Acupuncture), एक्यूपंक्चर में बीएससी , एक्यूपंक्चर में सर्टिफिकेट कोर्स, एक्यूपंक्चर और रिफ्लेक्सोलॉजी में सर्टिफिकेट कोर्स, एक्यूपंक्चर में डिप्लोमा, एक्यूपंक्चर में मास्टर, एक्यूपंक्चर में एमडी एक्यूपंक्चर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (Postgraduate Diploma in Acupuncture), वैकल्पिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (Postgraduate Diploma in Alternative Medicine)