Home / Photo Gallery / dharm / raksha bandhan 2023 date which day will be auspicious to tie rakhi know from countries big ...

रक्षाबंधन पर अब दूर हो जाएगा सारा कंफ्यूजन, देश के 7 सबसे बड़े ज्योतिष से जानें सही मुहूर्त और तारीख

When is the auspicious time for Raksha Bandhan 2023: रक्षाबंधन का त्योहार इस बार दो दिनों तक मनाया तक मनाया जाएगा. दरअसल हर साल सावन की पूर्णिमा को राखी बांधने का रिवाज है. हालांकि, इस साल पूर्णिमा के दिन भ्रदा का साया पड़ रहा है. भ्रदा में किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है. ऐसे में लोकल 18 ने वाराणसी, अयोध्या सहित कई राज्यों के ज्योतिषियों से जाना कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है...

01 झारखंड स्थित देवघर के ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर मुदगल ने कहा कि इस बार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10 बजकर 12 मिनट से शुरू होगी. यह अगले दिन 31 अगस्त सुबह 07 बजकर 45 मिनट तक रहेगी. हालांकि इसी दिन भद्रा भी शुरू हो रहा है. भद्रा काल में कोई भी कार्य करना शुभ नहीं होता है. राखी बांधना भी सही है. इससे भाई-बहन की उम्र कम होती है. 30 अगस्त को भद्रा रात्रि के 08 बजकर 58 तक रहेगा. राखी रात्रि के समय नहीं बांधी जाती है. इसलिए इस बार रक्षा बंधन 31 अगस्त को मनाई जाएगी. पूर्णिमा 30 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त सुबह 7 बजकर 1 मिनट रहेगी. इसी समय राखी बांधना सही है.

02 काशी के विद्वान और ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि 30 अगस्त की सुबह 10 बजकर 55 मिनट से पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है. पूर्णिमा अगले दिन यानी 31 अगस्त की सुबह 7 बजकर 5 मिनट तक रहेगा. हिन्दू पंचाग के अनुसार पूर्णिमा के साथ ही भद्रा भी लग रहा है. भ्रदा 30 अगस्त की रात 9 बजकर 1 मिनट पर खत्म होगा. पंडित उपाध्याय के अनुसार ऐसे में रात 9 बजकर 1 मिनट के बाद राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है. जो महिलाएं रात में राखी नहीं बांधना चाहती हैं वो 31 अगस्त को सुबह 7 बजकर 5 मिनट से पहले राखी बांध सकती है.

03 छत्तीसगढ़ के कोरबा के ज्योतिषाचार्य पंडित दशरथ नंदन द्विवेदी के अनुसार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10 बजकर 58 मिनट से प्रारंभ होगी. उन्होंने बताया कि अगले दिन यानी 31 तारीख की सुबह 7 बजकर 47 मिनट पर समाप्त हो जाएगी. 30 अगस्त को भद्रा काल का निर्माण हो रहा है जो रात्रि 9 बजकर 1 मिनट तक रहेगा. ऐसे में राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त रात्रि 9 बजकर 1 मिनट से प्रारंभ होगा. हिन्दू धर्म ग्रंथों के अनुसार रक्षाबंधन पर्व भद्रा काल के समय नहीं मनाना चाहिए. ऐसा करना अशुभ माना जाता है. इसी वजह से रक्षाबंधन दो दिन के लिए मान्य होगा.

04 हरियाणा की धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र के ज्योतिष आचार्य ऋषभ वत्स के अनुसार इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त बुधवार के दिन मनाया जा रहा है. लेकिन इसी दिन पर्व पर भद्रा का साया भी है. आचार्य ऋषभ वत्स के अनुसार शुभ मुहूर्त में राखी बंधवाना उचित रहेगा. पूर्णिमा 30 अगस्त को 10 बजकर 59 मिनट पर शुरू होगी जो 31 अगस्त सुबह 7 बजकर 6 मिनट तक रहेगी. लेकिन 30 अगस्त को भद्रा का प्रभाव भी रात 9 बजे तक रहेगा. इसके बाद ही राखी बांधे.

05 अयोध्या के ज्योतिषाचार्य कल्कि राम के अनुसार सावन की पूर्णिमा के दिन यानी 30 अगस्त को पूरा दिन भद्रा का साया रहेगा. ऐसी स्थिति में आप 30 अगस्त को रात 9:00 बजे के बाद से 31 अगस्त सुबह 7:00 बजे तक राखी बांध सकते हैं.

06 बनारस से ज्योतिष की पढ़ाई करने वाले और चंडीगढ़ में 30 सालों श्याम सुंदर शास्त्री 30 सालों से चंडीगढ़ में रह रहे हैं. शास्त्री जी ने राखी बांधने का सही समय बताते हुए कहा कि 30 अगस्त को रात 9 बज कर 3 मिनट पर रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त शुरू होगा, जो 31 अगस्त की तड़के सूरज निकलने से पहले तक जारी रहेगा. बताया कि पंचांग के मुताबिक 30 अगस्त की रात 9 बजकर 3 मिनट पर ही रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है. इस शुभ मुहूर्त पर राखी बांधना बेहद शुभ होगा.