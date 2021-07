शनि देव को पत्नी ने दिया था ये श्राप, इस कथा के पाठ से दूर होगा धन का संकट

Read Shani Dev Katha To Solve Money Problem- सनातन धर्म में शनिवार (Saturday) का दिन शनि देव को समर्पित माना जाता है. आज भक्त शनि देव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और शनिदेव को तेल और एक रुपये (Offer 1 Re. and Oil On Shani Dev) चढ़ा रहे हैं. शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है. मान्यताओं के अनुसार, शनि देव क्रोधी स्वभाव के हैं. जिसपर शनि देव प्रसन्न होते हैं वो रंक से राजा हो जाता है और जिसपर शनि देव का क्रोध बरसता है उसके जीवन में कई परेशानियां लगी रहती हैं. शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं तथा इनकी महादशा 19 वर्ष की होती है. भगवान शनिदेव के अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रत्यधि देवता यम हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनि देव को उनकी पत्नी ने श्राप दिया था. आइए पौराणिक कथा से जानते हैं रहस्य..