CUET न देने वाले यूपी के स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज में ले सकते हैं दाखिला

2- चंद्र शेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्वनोलॉजी कानपुर (Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur) में दाखिला (CSAUK Admission 2022-23) Uttar Pradesh Combined Agriculture and Technology Entrance Exam के आधार पर दिया जाएगा. इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबासइट csauk.ac.in है. यूनिवर्सिटी अलग-अलग ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर करती है.