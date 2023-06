Home / Photo Gallery / education / advantages of studying in iit nit why nit iit is best admission placement courses best col ...

Best Colleges in India: आईआईटी, एनआईटी क्यों हैं स्टूडेंट्स की पहली पसंद ? जानिए यहां क्या है खास

Best Colleges in India, Advantages of Studying in IITs, NITs: इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी, एनआईटी देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया में सबसे बेहतरीन संस्थानों में से एक माने जाते हैं. लेकिन आखिर इन संस्थानों में ऐसा क्या खास है, जिसकी वजह से इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए यह पहली पसंद होते हैं. आइए जानते हैं प्रमुख कारण-

01 भारत में बढ़ी संख्या में स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करते हैं. मैथ स्ट्रीम से 12वीं करने के बाद इंजीनियरिंग की ओर जाना अधिकतर छात्रों का पहला विकल्प होता है. इसमें भी हर छात्र का सपना होता है कि वे आईआईटी, एनआईटी से इंजीनियरिंग करें. इसके कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

02 बता दें कि आईआईटी, एनआईटी में सबसे उच्च स्तर की पढ़ाई होती है. यहां के प्रोफेसर बहत क्वालीफाईड होते हैं. क्योंकि कई चरण की परीक्षाओं के बाद यहां पर प्रोफेसर्स का चयन किया जाता है. इसके साथ ही उच्च स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन संस्थानों के कैंपस में उपलब्ध होता है.

03 आईआईटी, एनआईटी में एडमिशन के लिए जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड जैसी कठिन परीक्षा निकालनी होती है और इनमें अच्छी रैंक प्राप्त करनी होती है. पढ़ाई में बेहद तेज़ स्टूडेंट्स ही यहां पर एडमिशन पाते हैं. ऐसे में बेहद पढ़े लिखे छात्रों का वातावरण यहां पर मिलता है.

04 आईआईटी, एनआईटी में एकेडेमिक्स के अलावा कई अन्य प्रकार के कार्यक्रम भी रेगुलर कराए जाते हैं. जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स से लेकर थियेटर, ड्रामा इत्यादि. ऐसे में पढ़ाई के अलावा अन्य फ़ील्ड में भी प्रतिभा को निखारने का मौका यहां पर मिलता है.

05 आईआईटी, एनआईटी में कई प्रकार के स्कॉलरशिप और आर्थिक मदद भी दी जाती है. ऐसे में आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से आने वाले स्टूडेंट्स भी यहां पर आसानी से पढ़ाई कर पाते हैं.

06 इन संस्थानों में पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यहां का प्लेसमेंट रिकॉर्ड शानदार होता है. गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियों में लाखों, करोड़ों के पैकेज पर छात्रों को नौकरी मिलती है.