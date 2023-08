Home / Photo Gallery / education / best btech colleges for placements iiit nr course fees admission average highest package a ...

IIT NIT ही नहीं, यहां से बीटेक करने पर भी नौकरी की गारंटी, मिलेगा 50 लाख तक का पैकेज

Best BTech Colleges for Placements, Best Engineering Colleges in India: बीटेक हमारे देश के सबसे पापुलर कोर्स में से एक है. हर साल बड़ी संख्या में छात्र इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं. एडमिशन के लिए सबकी पसंद IIT-NIT ही होते हैं, क्योंकि यहां से लाखों के पैकेज पर छात्रों का प्लेसमेंट होता है. लेकिन हम आपको एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताने जा रहे हैं, जोकि प्लेसमेंट में इन्हें भी टक्कर देता है. खास बात यह है कि यहां पर IIT-NIT के मुकाबले जेईई मेन में कम रैंक पर भी एडमिशन मिल सकता है.

01 यह कॉलेज है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नया रायपुर, IIIT NR, जोकि छत्तीसगढ़ में स्थित है. यहां का बीटेक कोर्स काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है. यहां के कई छात्रों का मोटे तगड़े पैकेज पर कैंपस प्लेसमेंट हुआ है.

02 खास बात यह है कि इस कॉलेज में लगातार कई सालों से 100 फीसदी प्लेसमेंट होते आ रहे हैं. यानी हर स्टूडेंट को कैंपस प्लेसमेंट में जॉब मिली है. IIIT NR ने ग्रेजुएशन में लगातार 5वें साल 100 फीसदी प्लेसमेंट का रिकॉर्ड हासिल किया है.

03 प्लेसमेंट में छात्रों को पैकेज भी लाखों में ऑफर किए जाते हैं. कॉलेज की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार साल 2022 में स्टूडेंट्स को 57 लाख तक के पैकेज पर जॉब ऑफर हुई है. वहीं एवरेज सीटीसी 12.67 लाख का रहा. जबकि टॉप 50 स्टूडेंट्स का एवरेज सीटीसी 17.36 लाख रहा. इसके अलावा इसी साल यहां की एक स्टूडेंट, राशि बग्गा ने 85 लाख के पैकेज पर जॉब हासिल की है, जोकि अपने आप में एक रिकॉर्ड है.