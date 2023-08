Home / Photo Gallery / education / best btech colleges in india with high salary job offers in placement iiit una btech admis ...

IIT, IIM, NIT नहीं, इस कॉलेज के बच्चे पा रहे हैं 60 लाख तक का पैकेज, गूगल, अमेजॉन भी करते हैं हायरिंग

Best BTech Colleges in India for Placements, Best Engineering Colleges in India: अब वह जमाना नहीं रहा जब लाखों के प्लेसमेंट्स के लिए आपको IIT, IIM या NIT की तरफ भागना पड़े. आज के समय में इनके अलावा भी कई कॉलेजों में स्टूडेंट्स लाखों-करोड़ों के पैकेज पर नौकरी पा रहे हैं. बशर्ते आपने कोर्स के दौरान मेहनत से पढ़ाई की है. आज एक ऐसे ही कॉलेज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां से पढ़कर स्टूडेंट्स 60-60 लाख तक का पैकेज पा रहे हैं.

01 यह कॉलेज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईआईआईटी ऊना. यह कॉलेज हिमाचल प्रदेश के ऊना में स्थित है. इस कॉलेज से बीटेक करने वालों की चांदी ही चांदी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से यहां का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है.

02 साल 2023 की बात करें तो, इस साल आईआईआईटी ऊना की छात्रा मुस्कान अग्रवाल ने रिकॉर्ड 60 लाख के पैकेज पर जॉब हासिल की है. यह पहली बार नहीं है जब यहां के स्टूडेंट्सस ने ये कारनामा किया है. पिछले साल 2018-22 बैच की छात्रा नीति कौर का 47 लाख के सालाना पैकेज पर प्लेसमेंट हुआ था.

03 साल 2021 में भी संस्थान का अधिकतम पैकेज 42 लाख का था. वहीं छात्रों को इस साल एवरेज 15 लाख तक का पैकेज ऑफर किया गया है. पिछले साल एवरेज पैकेज 12 लाख था. खास बात यह है कि लगभग हर छात्र को यहां से प्लेसमेंट मिल जाता है. पिछले साल सीएस के 94.12, ईसीई के 85.11 और आईटी के 93.75 फीसदी स्टूडेंट्स ने कैंपस प्लेसमेंट में जॉब पाई थी.

04 आईआईआईटी ऊना में देश विदेश की जानी-मानी कंपनियां हायरिंग के लिए आती हैं. इनमें अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, क्वॉलकॉम, जैसी विश्वस्तरीय कंपनियां भी शामिल हैं. आप आईआईआईटी ऊना में एडमिशन के लिए जेईई मेन में एपीयर हो सकते हैं. जेईई मेन में रैंक के आधार पर आपको यहां सीट दी जाएगी.