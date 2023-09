Home / Photo Gallery / education / best colleges for btech coep technological university btech fees placements admission pack ...

बीटेक के लिए ड्रीम यूनिवर्सिटी, 1.50 लाख से कम फीस, 50 लाख से अधिक का पैकेज

Best Colleges for BTech with high salary Placements, Top Engineering Colleges: बीटेक के बाद तगड़े पैकेज पर प्लेसमेंट पाने के लिए आपको महंगे प्राइवेट कॉलेजों की फीस भरने की जरूरत नहीं है. हम लगातार आपके लिए ऐसे सरकारी संस्थानों की जानकारी लेकर आते रहते हैं, जिसमें आप काफी कम फीस में पढ़ाई कर सकते हैं और किसी भी प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले कहीं अधिक पैकेज पर जॉब पा सकते हैं. आज ऐसी ही एक यूनिवर्सिटी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां से आप 1.50 लाख से भी कम में बीटेक कर सकते हैं, और यहां पर प्लेसमेंट में 50 लाख तक का पैकेज हासिल कर सकते हैं.

01 ये युनिवर्सिटी है महाराष्ट्र के पुणे में स्थित सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जोकि पहले कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के नाम से भी जानी जाती थी. इंजीनियरिंग के लिए यह काफी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है. यूनिवर्सिटी में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटॉलर्जी, कम्प्यूटर समेत सभी प्रमुख ब्रांच में इंजीनियरिंग का कोर्स उपलब्ध है. इसके अलावा यहां से बी प्लानिंग कोर्स भी कर सकते हैं.

02 इस यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कमजोर आर्थिक पृष्ठिभूमि से आने वाले छात्र भी यहां आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यहां की फीस काफी कम है. सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में 4 वर्षीय बीटेक प्रोग्राम की कुल फीस 1,35,200 रूपए है. जोकि प्राइवेट कॉलेजों के मुकाबले काफी कम है.

03 लेकिन कम फीस होने के बावजूद इस यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कई महंगे से महंगे कॉलेजों को भी पीछे छोड़ देता है. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2022-23 में यहां पर 50.50 लाख तक के पैकेज पर छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है. यही नहीं, प्लेसमेंट के दैरान छात्रों को एवरेज 11.35 लाख का सीटीसी ऑफर किया गया. यूजी प्रोग्राम्स में कुल 73.35 फीसदी छात्रों को प्लेसमेंट्स में जॉब ऑफर हुईं.