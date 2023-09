Home / Photo Gallery / education / best colleges for btech placements wise jamia milia islamia btech admission fees salary pa ...

केवल 64000 में टॉप की युनिवर्सिटी से करें बीटेक, 25 लाख तक मिलता है पैकेज

Best Colleges for BTech with High Salary Placements, Top Engineering Colleges: अगर आप टॉप के कॉलेज से बीटेक करना चाहते हैं, लेकिन लाखों की फीस भर पाने में सक्षम नहीं हैं, तो जिस युनिवर्सिटी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उससे बेहतर ऑप्शन आपको शायद ही मिले. इस टॉप की युनिवर्सिटी से आप केवल 64000 रूपए में बीटेक कर सकते हैं. यही नहीं, यहां पर प्लेसमेंट में सैलरी भी अच्छी खासी दी जाती है. यहां देखें पूरी जानकारी.

01 ये युनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया. गौरतलब है कि यह देश की टॉप युनिवर्सिटी में से एक है. एनआईआरएफ रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगिरी में इसे देशभर में 12वां स्थान दिया गया है. वहीं के लिए भी यह एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इस कैटेगिरी में इसे देशभर में 26वां स्थान दिया गया है.

02 यहां से बीटेक की सबसे खास बात यह है कि इसकी फीस बेहद कम है. युनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोस्पेक्टस में दी गई जानकारी के अनुसार यहां पर बीटेक की एक साल की फीस 16,150 रूपए है. इस तरह 4 साल के कोर्स की पूरी फीस लगभग 64600 रूपए होती है. जोकि इंजीनिरिंग के अन्य टॉप के कॉलेजों के मुकाबले काफी सस्ता है.

03 इतनी कम फीस होने के बावजूद यहां का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बेहतरीन है. विवि के प्रेस रिलीज के अनुसार 2023 बैच के बीटेक के छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की ओर से 20-25 लाख तक के पैकेज पर जॉब ऑफर की गई हैं. इसके अलावा भी कई अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यहां के स्टूडेंट्स को अच्छे पैकेज पर सेलेक्ट किया है.