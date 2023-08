Home / Photo Gallery / education / best mba colleges in india with low fees and high salary placements faculty of management ...

Best MBA Colleges: मात्र 2 लाख में एमबीए और करोड़ों का पैकेज, एडमिशन मिलना मतलब नौकरी की गारंटी

Best MBA Colleges in India with High Salary Placements: बड़ी संख्या में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमबीए को चुनते हैं. क्योंकि इसमें बेहतरीन करियर ऑप्शन्स होने के साथ-साथ सैलरी भी तगड़ी मिलती है. लेकिन जो एक आम समस्या अधिकतर उम्मीदवारों के सामने होती है, वह ये है कि अच्छे बिजनेस स्कूल्स की फीस काफी अधिक होती है. आईआईएम जैसे टॉप एमबीए कॉलेजों की फीस 20-22 लाख रूपए होती है. जोकि एक आम घरों से आने वाले बच्चों के लिए काफी अधिक होती है. इन सब के बीच एक ऐसा भी कॉलेज है, जो मात्र 2 लाख रूपए में एमबीए करा रहा है और यहां पर छात्रों को एवरेज 34 लाख का पैकेज मिलता है. वहीं हाइऐस्ट पैकेज 1 करोड़ से भी अधिक का मिलता है.

01 यह कॉलेज है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जोकि नई दिल्ली में स्थित है. इसे सन् 1954 में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत शुरू किया गया था. पहले इसे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के तहत दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के परिसर में शुरू किया गया था. बाद में डीटीयू के कॉमर्स विभाग को बंद कर इसे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के रूप में स्थापित किया गया.

02 आज यह देश के टॉप बिजनेस स्कूल्स में से एक है और यहां से पढ़े हुए स्टूडेंट्स देश विदेश की बड़ी-बड़ी कंपनियों में पदस्थ हैं. यहां से प्लेसमेंट की बात करें तो हमेशा ही छात्रों का लाखों - करोंड़ों के पैकज पर यहां से सेलेक्शन होता रहा है. साल 2023 में कुल 269 छात्रों ने प्लेसमेंट प्रक्रिया में भाग लिया था. सभी को प्लेसमेंट में जॉब ऑफर हुई हैं, यानी 100 फीसदी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड. (Image Credit - Facebook @MarkSoc FMS Delhi)

03 इस दौरान छात्रों को मिलने वाला एवरेज पैकेज 34.1 लाख का रहा. वहीं अधिकतम पैकेज 1.23 करोड़ तक था. 97 फीसदी छात्रों को 20 लाख से ऊपर का जॉब पैकेज ऑफर किया गया है. यहां की सबसे खात बात यह है कि अन्य बिजनेस स्कूल्स के मुकाबले फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की फीस काफी कम है.

04 यहां एक सेमेस्टर की फीस लगभग 50,000 रूपए है. यानी 2 वर्षीय एमबीए की कुल फीस तकरीबन 2 लाख रूपए. इस कॉलेज में फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम, एमबीए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, एमबीए एग्जीक्यूटिव हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम और मैनेजमेंट में डॉक्टरल प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं.