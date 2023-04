Board Result 2023 Date & Time: करोड़ों छात्रों को इन राज्यों के बोर्ड रिजल्ट का इंतजार! जानें कब होगा जारी

01

UP Board Result 2023 Date: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) 27 अप्रैल, 2023 तक यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं का रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2023 ) जारी कर सकता है. उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा (UP Board Exam) के लिए शामिल हुए हैं, वे UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (UP Board Result) चेक कर सकते हैं. इस साल 58,85,745 उम्मीदवारों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, जिसमें 31,16,487 कक्षा 10वीं के छात्र और 27,69,258 कक्षा 12वीं के छात्र शामिल थे. मूल्यांकन प्रक्रिया 18 मार्च को शुरू हुई थी और 1 अप्रैल को समाप्त हुई थी.