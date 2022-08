Celeb Education: किंग खान ने की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, देखिए डिग्री का स्टेटस

Books On SRK: एसआरके यानी शाह रुख खान के सफर पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं. इनमें अजिताभ बोस (Ajitabha Bose) द्वारा लिखित 'इन लव विद शाह रुख खान' (In Love With Shah Rukh Khan) सबसे खास है. यह एक पॉकेट बुक है, जिसका कॉन्सेप्ट खुद शाह रुख को भी बहुत पसंद आया था. इसके बाद उन्होंने लेखक अजिताभ बोस को अपने जन्मदिन की पार्टी में मुंबई तक बुलाया था.