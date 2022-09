Celeb Education: 'हिटमैन' के नाम से मशहूर हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा, जानें कैप्टन ने कहां तक की पढ़ाई

Rohit Sharma Education: रोहित शर्मा ने 12वीं तक पढ़ाई की है. वह कॉलेज नहीं गए थे. उन्होंने स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, मुंबई (Swami Vivekanand International School and Junior College) और आवर लेडी ऑफ वेलांकन्नी हाई स्कूल, मुंबई (Our Lady of Vailankanni High School) से पढ़ाई की है. क्रिकेट को पूरा समय देने के लिए उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई नहीं की (Rohit Sharma Education Qualification).