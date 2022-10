Celeb Education: नूतन की पोती ने सरकारी कॉलेज से की पढ़ाई, कानून की है अच्छी समझ

Pranutan Bahl Education: प्रनूतन बहल इस जेनरेशन की सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने 12वीं तक मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल (Cathedral and John Connon School) से पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने चर्चगेट में स्थित सरकारी लॉ कॉलेज (Government Law College) से BLS LLB की डिग्री हासिल की थी (Bachelor of Legal Science & Bachelor of Legislative Law). यह 5 सालों का इंटीग्रेटेड कोर्स है.