GATE Exam- ग्रेजुएट एप्टिट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (Graduate Aptitude Test in Engineering, GATE) भी एक एंट्रेंस एग्जाम है. ये परीक्षा इंजीनियरिंग में मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए होती है. GATE एग्जाम पास करने वाले Master of Engineering (ME), Masters in Technology (MTech) या IITs, NITs, IIITs व अन्य जगहों पर डायरेक्ट PhD में दाखिला ले सकते हैं.