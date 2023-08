इन 5 कॉलेजों से MBA कर के सेट करें करियर, कम है फीस, पैकेज मिलता है मोटा

02

डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्डीज (Department of Financial Studies, DFS, DU) से MBA - Financial Management की दो साल की फीस 25 हजार है. यहां 63 सीटे हैं. दाखिला CAT पास कर होता है. ये दिल्ली विश्वविद्यालय का एक डिपार्टमेंट हैं.