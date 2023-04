Home / Photo Gallery / education / success story of divya jain founder the class of one online study education system news

Success Story: सब स्कूलों से अलग है यहां का सिस्टम, सिर्फ ऑनलाइन होती है पढ़ाई, मिले खास अवॉर्ड

Success Story, Online Study: बीते कुछ सालों में एजुकेशन सेक्टर में कई तरह के बदलाव हुए हैं. कोविड काल के बाद से ऑनलाइन स्टडी को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट एक लड़की ने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की तरफ एक नया कदम बढ़ाया है. दिव्या जैन नाम की इस लड़की का प्रोजेक्ट 'The Class Of One' काफी सफल हो रहा है.

01 Divya Jain Success Story: इन दिनों छोटे बच्चों के हाथों में भी मोबाइल और टैब देखे जा सकते हैं. ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन गेमिंग में व्यस्त हैं. इनकी पढ़ाई भी अब ऑनलाइन मोड में होने लगी है. इनका होमवर्क भी व्हॉट्सऐप पर भेजा जाता है. बीते कुछ सालों में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को काफी बढ़ावा मिला है (Education System). आज हम आपको एक ऐसे ही स्‍कूल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पूरी तरह ऑनलाइन है. इसमें पढ़ने के लिए न तो स्‍कूल आने की जरूरत है, न पढ़ाने के लिए..

02 The Class of One: इस स्कूल का नाम है- द क्लास ऑफ वन. यहां क्‍लासेस नॉर्मल स्‍कूल की तरह ही चलती हैं. हर क्‍लास का शेड्यूल तय है. इस स्‍कूल में देश के विभिन्‍न हिस्‍सों के साथ-साथ विदेश में रहने वाले भारतीयों के बच्‍चे भी घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं. दिव्या जैन (Divya Jain) और उनकी इस पहल की खूब सराहना हो रही है. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है. मूल रूप से दिल्‍ली की रहने वाली दिव्‍या ने दिल्‍ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है. वह बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखती हैं.

03 Indian School Education System: दिव्‍या जैन के मन में ऑनलाइन स्‍कूल की स्‍थापना का ख्‍याल कोरोना काल में आया. दिव्‍या बताती हैं कि कोरोना काल के बाद बदलते वक्त को देखते हुए ऑनलाइन स्‍कूल 'द क्लास ऑफ वन' की स्थापना की थी. इसके जरिए बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जा सकेगा. यह अभी तक का पहला ऐसा भारतीय स्कूल है, जहां सिर्फ ऑनलाइन मोड में पढ़ाई करवाई जाती है. यहां पढ़ाई के पुराने तौर-तरीकों को बदल कर बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार किया जा रहा है.