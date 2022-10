Success Story: 9 साल की उम्र में कॉलेज, 14 में Ph.D., काफी अलग है इलियट टैनर की जर्नी

Elliott Tanner PhD In Physics: इलियट टैनर ने इसी साल यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा (University Of Minnesota) में पीएचडी के लिए दाखिला लिया है. वह मात्र 14 साल की उम्र में फिजिक्स जैसे मुश्किल विषय में पीएचडी कर रहे हैं (PhD In Physics). इस उम्र में आमतौर पर बच्चे 10वीं-12वीं की परीक्षा भी पास नहीं कर पाते हैं. ऐसे में इलियट की उपलब्धियों और आईक्यू ने हर किसी को हैरान कर दिया है.