UP Board Result 2023 Date: यूपी बोर्ड हाई स्कूल, इंटरमीडिएट का रिजल्ट इस महीने हो सकता है जारी, जानें पूरी डिटेल

UP Board Result 2023 Date: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही कक्षा 10वीं, 12वीं का रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2023) जारी कर सकता है. इसके लिए UP Board 1 अप्रैल, 2023 तक मूल्यांकन प्रक्रिया समाप्त कर देगी. (फोटो: प्रतीकात्मक)