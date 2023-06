05

यूपीटीईटी का पेपर 150 नंबर का होता है, इसमें 150 ही सवाल होते हैं. 4 सब्जेक्ट होते हैं. Child Development and Pedagogy से 30 सवाल 30 नंबर के आते हैं. Languages I से भी 30 सवाल 30 नंबर के. Language II से भी 30 सवाल 30 नंबर के और Science and Mathematics (OR) Social Science से 60 सवाल 60 नंबर के आते हैं.