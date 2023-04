ये है दुनिया का सबसे महंगा स्कूल, 50 देशों के पढ़ते हैं बच्चे, स्काई डाइविंग से समुद्र डाइविंग तक हैं एक्टिविटी

03

Collège Alpin International Beau Soleil (Beau Soleil) को द डेली टेलीग्राफ द्वारा "दुनिया के सबसे विशिष्ट स्कूलों में से एक" ("One of the Most Exclusive Schools in the World) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. कॉलेज एल्पिन ब्यू सोलेल जिनेवा के पास पहाड़ों में एक अंतरराष्ट्रीय बोर्डिंग स्कूल है. खूबसूरत रोन घाटी (Rhone Valley) के दृश्य इस स्कूल की खूबसबरती में चार चांद लगाते हैं. स्कूल में ski slopes पर एक रेस्तरां है. यहां परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर भी है और राइडिंग सेंटर भी.