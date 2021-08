Photoshoot: एक्ट्रेस पार्वती नायर की PHOTOS में दिखा ग्लैमरस अवतार, आप भी हटा नहीं पाएंगे नजर, देखिए

पार्वती की नामी फिल्मों की बात करें तो इसमें Uttam Villain, Dizzy in the Evening, Fill in the Blanks और Nimir का नाम सबसे पहले आता है. इन फिल्मों से उन्हें एक खास पहचान मिली थी. पार्वती को लोग मिस कर्नाटक और मिस नेवी क्वीन के खिताब मिलने के बाद से पहचानने लगे थे. (Image :Instagram @paro_nair)