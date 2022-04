Allu Arjun: US में प्यार को पाने के लिए Sneha Reddy का पीछा करते थे Pushpa स्टार, दिलचस्प है इनकी लव स्टोरी

पहली मुलाकात (Allu Arjun & Sneha First Meeting): एक दशक से भी अधिक समय पहले अल्लू अर्जुन अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए अमेरिका गए थे, जहां पर स्नेहा भी मौजूद थीं. यहीं पर दोनों की मुलाकात हुई थी. अभिनेता के दोस्त ने उन्हें स्नेहा से मिलवाया था और पहली बार में ही वे प्यार में पड़ गए थे जिसे Love At first sight कहा जाता है.