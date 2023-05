Home / Photo Gallery / entertainment / after cannes film festival now sapna choudhary at iifa awards see pics

Cannes के बाद IIFA में सपना चौधरी की धमाकेदार एंट्री, देसी क्वीन को देख छूटे लोगों के पसीने, शहनाज को बेचारा...

After Canne Now Sapna Choudhary at IIFA: सपना चौधरी किसी दौर में सिर्फ अपने क्षेत्र महिपालपुर तक ही जानी जाती थीं, फिर उनके डांस के जरिए राज्य और आस- पास के इलाके में होने लगे. इसके बाद सपना ने बिग बॉस में एंट्री ली और फिर उनके करियर को एक नई दिशा मिल गई. अक्सर अपने डांस तो कभी अपने लुक को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली सपना चौधरी इन दिनों बड़े मंचों पर शिरकत करने को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में सपना चौधरी ने अबू धावी में आयोजित IIFA 2023 में पहुंची. उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है.

01 जी हां, अब हरियाणा क्वीन अबू धावी में आइफा अवॉर्ड में अपने ग्लैमर का जलवा बिखरने पहुंची हैं. हालांकि, इस बार भी फोटोग्राफर्स ने उन पर ज्यादा फोकस नहीं किया. हालांकि, फैंस उनके लिए बेहद खुश हैं, जो कह रहे हैं सारी एक्ट्रेसेस एक तरफ लेकिन सपना को कोई टक्कर नहीं दे सकता.

02 जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि कई सेलेब्स की IIFA से तस्वीरें वायरल हो रही हैं लेकिन अब तक सपना की सिर्फ वही पिक्चर्स आई है जिन्हें उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया है.

03 डिजाइनर गाउन में सपना चौधरी का अंदाज देखते ही बनता है और उनकी यहां उपस्थिति देख कई यूजर्स हैरान हैं. क्योंकि इससे पहले सपना कान फिल्म फेस्टिव 2023 में भी अपना जलाव दिखा चुकी हैं.

04 कान के बाद आइफा में जाना देसी क्वीन के लिए एक बड़ी अचीवमेंट हैं, जो कि अपने एरिया के लोक गीतों पर डांस करती है. यकीनन उसका यहां पहुंचना अपने आप में बड़ी बात नहीं है. अब लोग उन्हें एक प्रेरणा और ब्यूटी ऑफ हरियाणा मान रहे हैं.

05 सपना की तस्वीरें देख एक यूजर ने लिखा, बेचारी शहनाज गिल यहां तक पहुंचने के लिए प्रयास करती रही लेकिन नहीं सकी. जबकि इन दोनों ही एक्ट्रेस पहले हरियाणा- पंजाब में लोकप्रिय थीं लेकिन अब करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई है.