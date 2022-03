Amrapali Dubey ने इनके साथ किए हनुमान गढ़ी के दर्शन, गले में फूल माला देख एक बोला 'मदिंर गए थे या शादी करने'

सोशल मीडिया पर सामने आई फोटोज में आम्रपाली दुबे (Amrapali Dubey traditional look) को ट्रेडिशनल लुक में देखा जा सकता है. इसमें वो बिना मेकअप (Amrapali Dubey No Makeup look) के और ट्रेडिशनल लुक में काफी जच रही हैं. ऊपर से माथे में पीला और लाल चंदन, गले में फूल माला उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है. (Images credit- @Aamrapali dubey Instagram)