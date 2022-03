सिंगल नहीं, शादीशुदा हैं ये मशहूर एक्ट्रेस, हैंडसम हसबैंड संग शेयर की तस्वीरें और दी बर्थडे की बधाई

श्वेता आगे लिखती हैं....आपकी बाहों में रहकर मुझे जीने की शांति और ताकत मिलती है, मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती.. मैं आपको इतनी खुशी की कामना करती हूं कि मैं आपको खुश रहने के लिए अपना सब कुछ दे दूं..मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें दुनिया का सबसे खुश इंसान बना सकूं. love you to the moon and back....आई लव यू माय मैनेजर.. वेद श्वेता के सोशल मीडिया के मैनेजर भी हैं. (Photo Credit- shweta mahara Instagram)