Chhath Puja: भोजपुरी की लूलिया ने शादी के बाद पहली बार मनाया छठ, फोटो शेयर कर पति ने जताया गर्व

यश कुमार ने निधि झा की फोटोज (Nidhi jha Photos) को शेयर कर उन पर गर्व भी जताया है. एक्टर ने तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, 'जय छठी मईया. धर्मपत्नी जी मुझे सच में आप पर गर्व है. u r really proud Wife. छठी मईया आपको आजीवन खुश रखें My bachha❤️ lots of love Wifi'.